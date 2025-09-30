Nel privé del night club di Varedo solo champagne frutta e belle ragazze Il pm | Non ci sono prove che si prostituissero

Varedo (Monza Brianza), 30 Settembre 2025 – Sono imputati di avere gestito un night club dove nei privé e in una vip room con al centro una vasca ad idromassaggio si "vendevano” giovani donne, italiane e straniere. Ma oggi al processo al Tribunale di Monza il pubblico ministero della Procura monzese Marco Giovanni Santini ha chiesto l'assoluzione dalle accuse di associazione per delinquere e favoreggiamento della prostituzione per Salvatore Patarino, il figlio Franco ed Ezio Micieli, mentre ha chiesto la condanna a tre anni di reclusione solo per la seconda accusa per un tuttofare albanese che prestava assistenza nel locale e si occupava del trasporto delle ragazze. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Nel privé del night club di Varedo solo champagne, frutta e belle ragazze. Il pm: “Non ci sono prove che si prostituissero”

In questa notizia si parla di: priv - night

Varedo, night club sotto processo: “Un locale a luci rosse? Qui solo drink e balletti” - Imputati a vario titolo per associazione per delinquere finalizzata allo sfruttamento della prostituzione un 76enne e un 49enne padre e figlio e un 51enne, ritenuti i gestori del night club. Come scrive ilgiorno.it

