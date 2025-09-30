Nel parco della Pace nasce il Chiosco Sociale Tertulia | sia spazio di comunità

È stato inaugurato il 30 settembre nell’area verde di Strada della Raffalda, il nuovo chiosco socialeTertulia”, frutto di un percorso di coprogettazione con l’Amministrazione comunale che ha visto la collaborazione delle cooperative Officine Gutenberg, Des Tacum, Solco Piacenza, Il Germoglio. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

