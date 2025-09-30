Nel basket italiano scoppia il caso degli adesivi in campo Messina | Siamo andati oltre l’immaginabile

La nuova stagione del basket italiano si apre con una polemica. E questa volta non arriva dai fan. Non stiamo parlando di abbonamenti o biglietti nominali, ma di sicurezza. Le final four della Supercoppa italiana disputata all’ Unipol Forum di Milano – e vinta dall’ Olimpia per 90-76 contro Brescia – hanno riaperto un dibattito che ormai va avanti da diversi anni: gli adesivi dedicati agli sponsor appiccicati sul parquet sono ingombranti e soprattutto pericolosi. Non è un caso l’infortunio (meno grave del previsto) di Lorenzo Brown nella semifinale contro Bologna. Scivolato e caduto rovinosamente su una di queste etichette, il nuovo acquisto dell’Olimpia è riuscito comunque a disputare una finale da protagonista. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

