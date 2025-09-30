Nel 2035 in Italia la scuola primaria perderà 500mila alunni 3mila comuni sono già senza

Lo scenario al 2035 è critico: la scuola primaria perderà oltre mezzo milione di alunni, di cui quasi 200mila solo al Sud. Sardegna (-35%), Abruzzo (-25,8%), Molise (-23,6%), Basilicata (-23,5%) e Puglia (-23,3%) sono tra le regioni più colpite. Già oggi circa 3mila comuni, quasi la metà nel Mezzogiorno, rischiano la chiusura della loro unica scuola primaria. I dati arrivano dal convegno «Spopolamento,. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Nel 2035 in Italia la scuola primaria perderà 500mila alunni, 3mila comuni sono già senza

Invalsi: la scuola trentina tra le migliori d'Italia, ma con un calo nella primaria - I bambini e le bambine che raggiungono almeno la fascia base in Italiano, similmente al dato nazionale, sono il 75% (- rainews.it scrive