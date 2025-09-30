Nel 2035 ci saranno 200mila alunni in meno | a rischio scuole e posti di lavoro soprattutto al Sud

Secondo i dati diffusi dall'ANSA che arrivano dal convegno "Spopolamento, migrazioni e genere" promosso da Svimez e Fondazione Brodolini, con il supporto di Save the Children e la partecipazione del W20, nel 2035 le scuole primarie italiane avranno oltre mezzo milione di alunni in meno rispetto a oggi. La contrazione sarà più marcata nel Mezzogiorno, dove si stima una riduzione di quasi 200.000 iscritti. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it