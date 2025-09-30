Nel 2035 ci saranno 200mila alunni in meno | a rischio scuole e posti di lavoro soprattutto al Sud
Secondo i dati diffusi dall'ANSA che arrivano dal convegno "Spopolamento, migrazioni e genere" promosso da Svimez e Fondazione Brodolini, con il supporto di Save the Children e la partecipazione del W20, nel 2035 le scuole primarie italiane avranno oltre mezzo milione di alunni in meno rispetto a oggi. La contrazione sarà più marcata nel Mezzogiorno, dove si stima una riduzione di quasi 200.000 iscritti. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
In questa notizia si parla di: saranno - 200mila
LA MORALE CON LE MANI SPORCHE DI SANGUE Su 200mila manifestanti, poche decine sono arrivati allo scontro con le forze dell’ordine. Ci sono stati disagi, ma non il disastro che stanno cercando di narrare (senza riuscirci). Ma, soprattutto, non si accetta - facebook.com Vai su Facebook
Israele sta facendo pulizia etnica in Palestina? Una proporzione: secondo stime Idf sono 200mila vittime palestinesi ad oggi. Significa il 4% della popolazione palestinese. Stessa proporzione su alcuni Paesi europei: sarebbero 2,3 milioni di persone in Italia e - X Vai su X
Nel 2035 scuola perderà 500mila alunni, 3mila comuni già senza - Lo scenario al 2035 è critico: la scuola primaria perderà oltre mezzo milione di alunni, di cui quasi 200mila solo al Sud. Lo riporta ansa.it