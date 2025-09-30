Nel 2025 i podcast conquistano 18 milioni di italiani

Sbircialanotizia.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In Italia, la passione per i podcast è esplosa: nel 2025 gli ascoltatori hanno raggiunto quota 18 milioni, con un incremento costante che in sette anni ha trasformato un fenomeno di nicchia in una consuetudine diffusa, come conferma l’ultima indagine NielsenIQ per Audible, verificata dagli analisti di Adnkronos. Un pubblico in rapida espansione Il quadro . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

nel 2025 i podcast conquistano 18 milioni di italiani

© Sbircialanotizia.it - Nel 2025 i podcast conquistano 18 milioni di italiani

In questa notizia si parla di: podcast - conquistano

2025 podcast conquistano 18Podcast in Italia, 18 milioni di ascoltatori nel 2025: i dati - Dal 2018 ad oggi, gli ascoltatori di podcast sono aumentati del 75%: è quanto emerge dalla ricerca di NielsenIQ per Audible. tg24.sky.it scrive

2025 podcast conquistano 18Podcast in Italia: +75% di ascoltatori in sette anni, nel 2025 sono 18 milioni - Secondo i nuovi dati NielsenIQ per Audible, l’audio entertainment continua a crescere: l’ascolto medio supera i 28 minuti, il crime domina tra i generi preferiti e aumenta l’abitudine quotidiana. Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: 2025 Podcast Conquistano 18