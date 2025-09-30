Negozio di casalinghi crollato arriva il dissequestro | macerie da rimuovere

LATIANO - A un anno e un mese dal crollo dell'immobile in via Francavilla, a Latiano, la procura di Brindisi dispone il dissequestro. Già a tre mesi dalla tragedia sfiorata - il negozio di casalinghi era deserto -, esercenti e cittadini avevano chiesto la rimozione delle macerie. Le indagini sono. 🔗 Leggi su Brindisireport.it