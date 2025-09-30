‘Negazionista’ Lucia Goracci? Gasparri dovrebbe rispondere di fake news
Il senatore Maurizio Gasparri ha accusato di essere “negazionisti” l’inviata del Tg3 Lucia Goracci, esempio di giornalismo rigoroso e professionale, e il presidente dell’ordine dei giornalisti Carlo Bartoli, persona di raro equilibrio. Non dimentichiamo che analoga accusa la destra aveva rivolto a Giorgio Zanchini, uno dei giornalisti più colti e sensibili del panorama nazionale e non solo Rai. Del resto il medesimo senatore aveva, negli anni, già attaccato e chiesto provvedimenti contro Enzo Biagi, Michele Santoro, Carlo Freccero, Marco Travaglio, Daniele Luttazzi, Fabio Fazio, Roberto Saviano, Antonio Scurati, Serena Borbone, Lilli Gruber, Corrado Formigli, Corrado Augias, Serena Bortone. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: negazionista - lucia
Gasparri attacca l’inviata Lucia Goracci: “Negazionista, dice bugie sul 7 ottobre”. I sindacati: “Inaccettabile”
Maurizio Gasparri contro Lucia Goracci: “Negazionista”. E’ polemica
Gasparri contro la giornalista Lucia Goracci (che non può rispondere), la sfuriata in diretta su Rai3: «Negazionista del 7 ottobre». Scoppia la polemica
gasparri che dà della “negazionista” a Lucia Goracci mostrando la foto nel tablet. Anche questo accade in questo Paese/colonia di Israele. - X Vai su X
La giornalista del Tg3 Lucia Goracci fa la negazionista dicendo che Hamas non ha bruciato bambini israeliani il 7 ottobre. Ho detto la verità in diretta a Restart. - facebook.com Vai su Facebook
Gasparri attacca l’inviata Lucia Goracci: “Negazionista, dice bugie sul 7 ottobre”. I sindacati: “Inaccettabile” - Ospite nel programma ReStart, il senatore Maurizio Gasparri ha attaccato Lucia Goracci, accusandola di essere una "negazionista" e di aver detto ... Segnala fanpage.it
Maurizio Gasparri contro Lucia Goracci: 'Negazionista del 7 ottobre'. Ed è bufera - Start, su Rai 3, ha attaccato l'inviata del Tg3 Lucia Goracci, non presente in trasmissione, accusandola di essere "negazionista" sugli ... Secondo ansa.it