‘Negazionista’ Lucia Goracci? Gasparri dovrebbe rispondere di fake news

Il senatore Maurizio Gasparri ha accusato di essere “negazionisti” l’inviata del Tg3 Lucia Goracci, esempio di giornalismo rigoroso e professionale, e il presidente dell’ordine dei giornalisti Carlo Bartoli, persona di raro equilibrio. Non dimentichiamo che analoga accusa la destra aveva rivolto a Giorgio Zanchini, uno dei giornalisti più colti e sensibili del panorama nazionale e non solo Rai. Del resto il medesimo senatore aveva, negli anni, già attaccato e chiesto provvedimenti contro Enzo Biagi, Michele Santoro, Carlo Freccero, Marco Travaglio, Daniele Luttazzi, Fabio Fazio, Roberto Saviano, Antonio Scurati, Serena Borbone, Lilli Gruber, Corrado Formigli, Corrado Augias, Serena Bortone. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

