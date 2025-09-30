Tempo di lettura: 2 minuti Il segretario nazionale di NdC Clemente Mastella ha incontrato stamane per un colloquio di natura politica il sindaco di San Nicola Manfredi Arturo Leone Vernillo. Vernillo ha ribadito i rapporti di stima personale e politica con Clemente Mastella, pur da appartenenze partitiche diverse. L’accordo ha suggellato l’adesione ufficiale a Noi di Centro del consigliere comunale Luigi Orlacchio. Contestualmente sarà avviata una organizzazione del partito sul territorio comunale che vedrà Luigi Orlacchio nel ruolo di presidente e Antonio Tretola nel ruolo di coordinatore comunale del costituendo direttivo mastelliano a San Nicola Manfredi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Ndc, inconto Mastella-Vernillo per intesa politica: ok all’adesione di Orlacchio