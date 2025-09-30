Nave israeliana si ferma e riparte dal porto Pecoraro M5S | Assordante silenzio del sindaco

Salernotoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La scorsa notte la nave Zim New Zealand è arrivata al porto di Salerno da cui è ripartita alle 5.30 di stamattina in direzione di Israele. “Mentre i portuali di tutta Italia bloccano a largo le navi israeliane e dirette a Israele, mentre sempre più amministrazioni comunali scelgono di prendere. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

