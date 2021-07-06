Leggi le notizie dell'Ultima OraLa notizia che stai cercando non è aggiornata o non è più raggiungibile!
Oroscopo settimanale dal 6 al 12 ottobre 2025: amore, lavoro e fortuna per tutti i segni atomheartmagazine.co
Sindacati pronti allo sciopero. Atenei occupati, porti bloccati ilmanifesto.it
Colpo Virtus Bologna all’esordio in Eurolega! Edwards e Niang piegano il Real Madrid oasport.it
Sguardi di donne oltre le quinte ilmanifesto.it
Classifica dei peggiori film di james bond per ogni attore 007 jumptheshark.it
Meloni alla Flotilla: «Rischiate di far saltare la tregua». Israele pronta a entrare in azione La fregata ... corriere.it
No alla barba, capelli corti e niente pancia: l’identikit del soldato di Trump
(Adnkronos) – Capelli corti, barba in ordine, niente pancia. Così dovrebbe essere il prototipo del s... ► periodicodaily.com
Genndy tartakovsky e il black knight: un’epica animata ispirata al successo di deadpool
una strategia di marketing virale per il film di genndy tartakovsky Il regista e animatore Genndy T... ► jumptheshark.it
Osimhen trascina il Galatasaray: l’ex obiettivo della Juve è decisivo nel clamoroso successo contro il Liverpool. Come è andato il match
di Redazione JuventusNews24Osimhen decisivo per il Galatasaray: l’ex obiettivo Juve a segno nel clam... ► juventusnews24.com
Il rammarico di mister Andreoletti: «Non buttiamo via il punto, ma quando sei in vantaggio serve monetizzare»
Il risultato è in bilico fino alla fine, ma all’Euganeo cala il sipario su un pareggio che lascia ... ► padovaoggi.it
Mou punge i tifosi della Juve: "A Torino non troverò certo l’accoglienza di Stamford Bridge"
Lo Special One, omaggiato dal Chelsea nella notte di Champions, pensa già alle sfide contro Juve e N... ► gazzetta.it
Flotilla: Meloni, no lezioni di morale su pace se obiettivo è escalation
Torino, 30 set. (LaPresse) – “Leggo con stupore le parole della Flotilla che mi accusa di considera... ► lapresse.it
“Apàgame”, il nuovo singolo di Alvaro Soler
MADRID – È disponibile in digitale “Apàgame”, il nuovo singolo di Alvaro Soler che anticipa l’album... ► lopinionista.it
Ciclismo, Israel Premier Tech esclusa dal Giro dell’Emilia 2025 per motivi di sicurezza pubblica
È arrivata in questi giorni la notizia dell’esclusione della Israel Premier-Tech dal Giro dell’Emil... ► oasport.it
Flotilla vicina a Gaza, Israele pronto al blitz. Appello del Papa: “Nessuna violenza”. Meloni agli attivisti: fermatevi. Ma le barche tirano dritto
Roma – Global Sumud Flotilla all’ora X. Situazione “molto difficile”, denuncia Papa Leone XIV: “Sp... ► quotidiano.net
Ucraina, le crepe nel muro dei droni immaginato da Von der Leyen
Si svolgerà in un clima da «guerra ibrida», in una Copenaghen blindata, il vertice dei leader europ... ► ilmanifesto.it
Pressioni su Hamas perché accetti il piano. Trump: «Hanno 3 4 giorni per rispondere»?La destra israeliana: «Soluzione pericolosa»
Il Papa: proposta interessante, accettino. Nervosismo dei Paesi arabi per le modifiche ottenute d... ► corriere.it
Serie Netflix senza episodi brutti per un’esperienza di visione perfetta
le serie tv di netflix con episodi impeccabili: un’analisi delle produzioni più apprezzate Netflix ... ► jumptheshark.it
Monster hunter wilds e ffxiv crossover: scopri ricompense e cosmetici esclusivi
Le collaborazioni tra franchise di successo rappresentano un’opportunità per ampliare l’esperienza ... ► jumptheshark.it
In viaggio sulla Flotilla verso Gaza, la notte della paura: “Alzeremo le braccia davanti ai militari israeliani, siamo non violenti”
Roma – Natural Mystic è stato il presagio angosciante delle ultime notti. Interferenze radio come q... ► quotidiano.net
Inter Slavia Praga 3 0, doppietta di Lautaro e gol di Dumfries
Nerazzurri super in Champions, gli uomini di Chivu a punteggio pieno dopo due giornate MILANO - Se... ► ilgiornaleditalia.it
Chivu post Inter Slavia Praga: «Gara affrontata bene. Thuram? Ecco come sta»
Chivu dopo Inter-Slavia Praga: «Vittoria importante, ma servono equilibrio e continuità» Dopo il ne... ► calcionews24.com
Tilly Norwood, la prima attrice IA che fa discutere Hollywood: ‘La nuova Scarlett Johansson’
L’arrivo di Tilly Norwood Non ha ancora recitato in un film, ma il suo nome è già sulla bocca di... ► notizieaudaci.it
Meloni incendiaria: «Flotilla ostacola la pace»
Giorgia Meloni prova a incastrare le opposizioni su Gaza, con un invito plateale a votare insieme a... ► ilmanifesto.it
Game of thrones: cosa ha reso il successo della serie di streaming
Il successo di Game of Thrones ha lasciato un’impronta indelebile nel panorama televisivo, influenz... ► jumptheshark.it
La regola del caos per l’esercizio del potere nella post democrazia
Il vero romanzo che ha annunciato l’intelligenza artificiale è Il processo di Kafka, dove nessuno c... ► ilmanifesto.it
Flotilla verso Gaza: Israele difende la sicurezza, Giorgia Meloni smonta le ambiguità
La Flotilla diretta a Gaza ha ormai superato il raggio di sorveglianza dell’esercito israeliano e p... ► panorama.it
Nuova era di he man con il fumetto sword of flaws
Il mondo di He-Man e i Maestri dell’Universo sta vivendo una fase di grande evoluzione, grazie all’... ► jumptheshark.it
Luci (spente) a San Siro
Nella notte il consiglio comunale di Milano ha approvato la delibera sulla vendita a Inter e Milan.... ► ilgiorno.it
Dumfries a Inter TV: «Ogni match è importante, abbiamo una squadra forte! Il mio gol? Bravo Thuram»
di RedazioneL’esterno dell’Inter, Denzel Dumfries, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo il succes... ► internews24.com
La Forza di una Donna anticipa? Il sospetto che allarma il pubblico della serie
Nelle ultime ore è spuntato un sospetto che agita la community di La forza di una donna: la partenz... ► caffeinamagazine.it
Sindacati pronti allo sciopero. Atenei occupati, porti bloccati
Lo sciopero generale di tutti comparti produttivi contro il genocidio palestinese è questione di or... ► ilmanifesto.it
Virtus Entella Bari 2 2: le pagelle dei biancorossi
Ancora una prova deludente per il Bari, tornato dalla trasferta di Chiavari contro Entella con un ... ► baritoday.it
Accadde oggi: 1 ottobre, Mao Zedong dà vita alla Repubblica Popolare Cinese
Durante la guida della Cina, Mao sviluppò una politica marxista-leninista e fu promotore di un’alle... ► fremondoweb.com
Il governo si rassegna: “Nessuna proroga sul Pnrr”
Il governo non ha fretta di spendere i soldi del Pnrr. Il messaggio del ministro responsabile del P... ► lanotiziagiornale.it
«Basta barbe e grassoni» ordina Hegseth ai militari. Trump: «Le nostre città campi di addestramento»
Il presidente: pronti se qualcuno evoca la minaccia nucleare. Mi daranno il Nobel? No, lo daranno... ► corriere.it
Amazon rinnova la gamma Echo e punta sull’audio premium
AGI - Amazon ha presentato la nuova generazione di dispositivi Echo, con l’obiettivo di offrire non... ► agi.it
Assist… del portiere! Lautaro ringrazia lo Slavia e l'Inter vola: gli highlights
A San Siro la squadra di Chivu supera 3-0 lo Slavia Praga. Il primo gol nasce da un erroraccio del p... ► video.gazzetta.it
Black Rabbit su Netflix non raggiunge il successo di Ozark dopo 2 settimane
andamento delle serie Netflix: il confronto tra i titoli più visti Le piattaforme di streaming cont... ► jumptheshark.it
La Marina israeliana pronta a intervenire per fermare la Flotilla. I dem verso la resa
Fonti militari: chi è a bordo sarà spostato e alcune navi affondate. Meloni: gli attivisti non dian... ► laverita.info
Inter Slavia Praga, le pagelle: Lautaro punge ancora, 7,5. Bene Acerbi, 7
L'argentino fa sempre più la storia in nerazzurro trovando il gol in 7 diverse edizioni di Champions... ► gazzetta.it
Iniziati i lavori per il nuovo studentato in città: avrà 109 posti letto per gli universitari
Con la consegna, pochi giorni fa, del cantiere all’impresa vincitrice dell’appalto integrato hanno... ► padovaoggi.it
Cosmetici bio a base di olio di rosa mosqueta: natura e efficacia per la tua pelle
Immagina un momento solo per te, dove ti rilassi e affidi la tua pelle alle cure dei cosmetici biol... ► laprimapagina.it
I falsi video sulla commemorazione di Charlie Kirk
Fin dall’inizio, l’omicidio di Charlie Kirk, ucciso il 10 settembre 2025, è stato travolto da un’o... ► open.online
Calhanoglu stuzzica Zielinski! Cos’è successo nel tunnel dopo la partita tra Inter e Slavia Praga
di RedazioneCalhanoglu scherza con il compagno di squadra al termine della partita di Champions: le ... ► internews24.com
L’Inter di Chivu non si ferma, partita perfetta e il migliore è ancora lui
L’Inter s’impone anche in Champions League e resta a punteggio pieno. A San Siro la squadra di Chri... ► thesocialpost.it
Zielinski a Sky: «Le qualità ci sono per arrivare in fondo in tutte le competizioni!»
di RedazioneZielinski a Sky ha mostrato grande entusiasmo a seguito della vittoria per 3-0 in Inter-... ► internews24.com
Conferenza stampa Trpisovsky post Inter Slavia Praga: «Ce l’abbiamo messa tutta ma loro sono stati superiori. Gli errori di Stanek? Ecco cosa farò con lui»
di RedazioneConferenza stampa Trpisovsky post Inter Slavia Praga: le parole del tecnico dei cechi do... ► internews24.com
Zelensky: «A Zaporizhzhia la situazione è critica, la centrale è in emergenza da 7 giorni»
«La centrale nucleare di Zaporizhzhia è in emergenza da 7 giorni, scollegata dalla rete elettrica ... ► open.online
Atletico Madrid show! Gioia Raspadori e manita all'Eintracht
L’Atletico Madrid travolge l’Eintracht Francoforte al Wanda Metropolitano con una cinquina da applau... ► video.gazzetta.it
Dove vedere la Champions League oggi in tv: orari partite 1° ottobre, programma, canali, streaming
La seconda giornata della League Phase della Champions League 2025-2026 ha ancora emozioni, gol e s... ► oasport.it
La rigenerazione urbana ai privati
La violenza dell’operazione San Siro condensa in sé tutte le distorsioni che l’ideologia della “rig... ► ilmanifesto.it
Lautaro re d'Europa: ha segnato in 7 Champions, solo i grandissimi come lui
Con la rete di ieri il Toro è diventato il primo interista a segnare almeno un gol in sette diverse ... ► gazzetta.it
Il Cesena crolla a Frosinone: primo ko. Ciervo non basta a riaprire i giochi
Cesena, 30 settembre 2025 – Il Cesena perde l’imbattibilità allo Stirpe uscendo fortemente ridimen... ► sport.quotidiano.net
P.Chigi: Italia in prima linea per Gaza
0.09 Le due distinte operazioni per portare in Italia rifugiati palestinesi da Gaza "confermano l'i... ► televideo.rai.it
Wuthering heights: il problema continuo nella difesa di emerald fennell
anticipazioni sulla nuova versione di “wuthering heights” diretta da emerald fennell Una delle prod... ► jumptheshark.it
Estrazioni MillionDay e MillionDay Extra 1 Ottobre 2025: I Numeri Vincenti di oggi
Appuntamento imperdibile con le estrazioni del MillionDay oggi, 1 ottobre 2025, segui con noi in di... ► atomheartmagazine.co
Elisa Polcino uccisa nel sonno? L'ipotesi di una cugina sul femminicidio di Paupisi: "Lei era su un fianco"
Elisa Polcino potrebbe essere stata uccisa nel sonno: l'ipotesi di una cugina della vittima sul femm... ► virgilio.it
Una "C" per il figlioletto Charles: il primo gol di Verreth col Bari ha una dedica speciale
Il centrocampista belga ha perso il figlio di 14 mesi quest'estate mentre era in ritiro con la squad... ► gazzetta.it
Sì alla vendita di San Siro, i Verdi: valutiamo se uscire dalla giunta
La vendita di San Siro è passata alle 3.44 di lunedì notte quando il Pd ha deciso che la discussion... ► ilmanifesto.it
Benevento, uccide la moglie a sassate. Poi ammazza il figlio
Una donna e il figlio uccisi. La figlia ricoverata in ospedale in gravissime condizioni. Il marito ... ► ilmanifesto.it
Frasi Brevi per un Natale Emozionante e Indimenticabile
A Natale, le parole semplici hanno il potere di toccare il cuore delle persone. Leggi tutto Frasi B... ► donnemagazine.it
Padova Avellino 2 2, Biancolino: “Bicchiere mezzo pieno, ma voglio sempre di più”
PADOVA, 30 settembre 2025 – Al termine del 2-2 tra Padova e Avellino, il tecnico Raffaele Biancoli... ► avellinotoday.it
Oroscopo di giovedì 2 ottobre 2025: amore, lavoro e fortuna segno per segno
Scopri l’oroscopo di oggi, giovedì 2 ottobre 2025: amore, lavoro e fortuna segno per segno. Previsi... ► atomheartmagazine.co
Michael Mayo, voce e beatbox tra discese ardite e risalite
Se la voce è strumento per esprimere la propria fisicità e la propria personalità, quella di Michae... ► ilmanifesto.it
Inter Slavia Praga, Chivu nel post partita: “L’atteggiamento è stato monumentale”
Chivu. L’Inter continua a correre anche in Europa. A San Siro i nerazzurri superano con un netto 3-... ► ilnerazzurro.it
Sondaggi politici, Fratelli d’Italia sopra il 30%. Pd e M5S crescono
(Adnkronos) – Fratelli d'Italia è stabile sopra il 30%, Pd e M5S inseguono. Il sondaggio Only Number... ► periodicodaily.com
Biancolino: “Orgoglioso dei miei ragazzi, ma serviva più cattiveria sotto porta”
Tempo di lettura: 2 minutiSul campo dell’Euganeo l’Avellino mostra carattere e orgoglio, riuscendo... ► anteprima24.it