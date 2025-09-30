Nave israeliana a Livorno protestano i portuali | Zim Virginia deve lasciare subito il porto

LIVORNO – Ha fatto il suo ingresso in porto a Livorno tra le proteste dei portuali martedì 30 settembre Zim Virginia, nave portacontainer battente bandiera Israele. Con tanto di sciopero annunciato da Cgil e Usb per quanto concerne operazioni di carico e scarico. Vertice in prefettura nel tardo pomeriggio di martedì 30 settembre, con il prefetto Dionisi anche il sindaco Salvetti e l’autorità portuale. Sindacati organizzati in presidio. Dunque dopo la mobilitazione per la nave Usa Slnc Sever, respinta e non entrata in porto a Livorno, secondo Usb Livorno trasportante armi, carico smentito dalla prefettura, la protesta nel porto di Livorno è per la nave israeliana Zim Virginia. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

