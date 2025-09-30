Nato guerra high-tech sui mari | droni robot e dirigibili a idrogeno per difendere l’Atlantico

Nello scenario globale della sicurezza collettiva e dell’innovazione strategica, la Nato ha recentemente svolto due esercitazioni chiave, REPMUS e Dynamic Messenger 2025, lungo le coste atlantiche del Portogallo. Queste attività rappresentano un importante banco di prova per l’integrazione di sistemi autonomi e tecnologie emergenti, coinvolgendo non solo gli Stati membri, ma anche partner internazionali, industrie di settore e centri di ricerca accademici. L’obiettivo primario dell’Alleanza è consolidare un vantaggio operativo duraturo attraverso una rapida sperimentazione e implementazione di soluzioni tecnologiche avanzate, con particolare attenzione alla resilienza contro minacce multifattoriali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

