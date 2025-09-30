Nasconde il crack all' interno di due pietre arrestato un ventenne allo Sperone

Palermotoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nascondeva 34 dosi di crack in due pietre ornamentali, ma R. C., di 20 anni, è stato bloccato dai Falchi della squadra mobile mentre percorreva in monopattino via Sacco e Vanzetti allo Sperone e per lui è scattato l'arresto in flagranza per detenzione di droga ai fini di spaccio.Chi comanda nelle. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

