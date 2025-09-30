Nasconde il crack all' interno di due pietre arrestato un ventenne allo Sperone
Nascondeva 34 dosi di crack in due pietre ornamentali, ma R. C., di 20 anni, è stato bloccato dai Falchi della squadra mobile mentre percorreva in monopattino via Sacco e Vanzetti allo Sperone e per lui è scattato l'arresto in flagranza per detenzione di droga ai fini di spaccio.Chi comanda nelle. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
In questa notizia si parla di: nasconde - crack
Nasconde crack ed eroina, poi minaccia e aggredisce a morsi la polizia locale
Nasconde crack ed eroina, poi minaccia e aggredisce a morsi la polizia locale
Nasconde il crack in bocca e negli slip: arrestato giovane pusher
? NETTUNO | Sorpreso a nascondere la cocaina per il complice: in manette un 22enne e un 52enne - facebook.com Vai su Facebook
Nasconde due chili di cocaina, il pusher “biker” va ai domiciliari | Cronache Ancona - X Vai su X
Mondragone. Non si fermano all'alt: nascondevano cocaina, crack e hashish - Inseguimento nella notte per le strade di Mondragone, conclusosi con l’arresto di due giovani trovati in possesso di droga e denaro contante. Lo riporta internapoli.it
Spaccio di crack a Barriera di Milano, arrestati tre diciottenni - Altre tre persone denunciate durante le operazioni di controllo del territorio ... Come scrive rainews.it