Nasce la Napoli Immersive Experience | in cosa consiste la nuova iniziativa per i tifosi

Spazionapoli.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La società partenopea continua a stupire in positivo, con il lancio di una nuovissima experience pensata per i supporters azzurri: i dettagli. Non solo risultati in campo: l a crescita del Napoli sta avvenendo in fattori inerenti alla comunicazione e alla cura del tifoso, sempre più al centro delle strategie di marketing portate avanti dalla società. La passione va curata, protetta e continuamente coinvolta, soprattutto nei più giovani. Per questo nasce la nuovissima Napoli Immersive Experience. Ecco la nuova Napoli Immersive Experience: i dettagli. Non è un segreto: ormai la comunicazione si svolge quasi interamente in ambito digitale, in un processo di transizione che appare ormai inarrestabile. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

nasce napoli immersive experienceLa SSC Napoli lancia la sua prima immersive experience: info e dettagli - La SSC Napoli compie un ulteriore passo verso l’innovazione e il coinvolgimento dei tifosi con il lancio della Napoli Immersive Experience, la prima esperienza immersiva ... Secondo tuttonapoli.net

A Napoli arriva la mostra Van Gogh -The Immersive Experience - Unire le emozioni legate alla singolare vita di Vincent Van Gogh con l'immersione totale nella sua arte: dal 13 dicembre al 2 febbraio arriva a Napoli, all'Arena Flegrea Indoor, la mostra "Van ... Lo riporta ansa.it

