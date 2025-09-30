Nasce la Fondazione Zia Caterina ancora più ascolto per i pazienti oncologici
Firenze, 30 settembre 2025 - Ancora più ascolto, supporto e accoglienza per i pazienti oncologici e le persone fragili. Nasce ufficialmente la Fondazione Zia Caterina, pensata per offrire sostegno concreto e umano a chi vive momenti di difficoltà, con particolare attenzione alle persone colpite dal cancro. Il nuovo ente prende le mosse dall’attività di Caterina Bellandi, meglio conosciuta come Zia Caterina, che da anni, a bordo del suo coloratissimo taxi Milano 25, supporta i piccoli pazienti oncologici in cura a Firenze e non solo, e le loro famiglie. La Fondazione si propone di diventare per loro un punto di riferimento ancora più ampio e accogliente attraverso una serie di attività. 🔗 Leggi su Lanazione.it
