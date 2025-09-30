Nasce il dipartimento Cultura Musei e biblioteche insieme
Un’occasione di incontrarsi, tra 320 dipendenti che dallo scorso giugno fanno parte di un unico nuovo dipartimento Cultura. É quella che si è creata ieri mattina, al cinema Modernissimo, nell’incontro indetto dall’assessorato alla Cultura "per condividere in maniera plenaria, con chi lavora a vario titolo al dipartimento (musei, biblioteche e settore Cultura e creatività) l’organizzazione attuale e le attività svolte dai vari uffici e settori, con una presentazione delle dirigenti Giorgia Boldrini e Veronica Ceruti ", spiega Palazzo D’Accursio. "L’obiettivo è avviare un percorso di condivisione e scambio, utile a costruire un’organizzazione più efficiente e soddisfacente sia per i lavoratori che per i cittadini", si legge nella nota del Comune. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: nasce - dipartimento
NASCE DIPARTIMENTO PER IL SUD NEL GOVERNO MELONI, DEPUTATO CAIATA: “DIPARTIMENTO SUD PER MEZZOGIORNO PIÙ FORTE” - X Vai su X
Stretta sui rifiuti, primo sì a decreto su terre fuochi. Ok Senato, nasce Dipartimento Sud. Un Commissario per bonifica #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
La cultura per "far cassa". Musei, aumenti del 300% - Il carovita che sta strangolando la città, arriva a toccare anche la cultura: il Comune ora rivede le tariffe di ingresso ai suoi musei per il prossimo anno. Si legge su ilgiornale.it
Fiesole, candidata come Capitale Italiana della Cultura 2028: nasce il museo diffuso - Monumenti e siti messi a disposizione di tutti (turisti stranieri compresi) grazie a info online e totem sul territorio, per una lettura diversa del comune dell'area metropolitana di Firenze. Riporta ilmessaggero.it