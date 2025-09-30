Un’occasione di incontrarsi, tra 320 dipendenti che dallo scorso giugno fanno parte di un unico nuovo dipartimento Cultura. É quella che si è creata ieri mattina, al cinema Modernissimo, nell’incontro indetto dall’assessorato alla Cultura "per condividere in maniera plenaria, con chi lavora a vario titolo al dipartimento (musei, biblioteche e settore Cultura e creatività) l’organizzazione attuale e le attività svolte dai vari uffici e settori, con una presentazione delle dirigenti Giorgia Boldrini e Veronica Ceruti ", spiega Palazzo D’Accursio. "L’obiettivo è avviare un percorso di condivisione e scambio, utile a costruire un’organizzazione più efficiente e soddisfacente sia per i lavoratori che per i cittadini", si legge nella nota del Comune. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Nasce il dipartimento Cultura. Musei e biblioteche insieme