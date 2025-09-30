Nasce il bosco urbano di Sala Baganza
Con i suoi 1.155 alberi, il nuovo bosco rappresenta un polmone verde che arricchisce il territorio comunale e rafforza il legame tra natura e comunità. L’intervento, sostenuto dal programma regionale “Mettiamo radici per il futuro”, ha previsto la creazione di una foresta urbana di 9.000 mq e di. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
