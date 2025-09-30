Napoli-Sporting | probabili formazioni e dove vederla Conte e il caso De Bruyne
Napoli, 30 settembre 2025 - Il primo taglio è il più profondo, recitava una vecchia hit musicale, e così è anche per la prima sconfitta in campionato del Napoli, che si lecca le ferite dopo il ko in casa del Milan prima però di provare a regalarsi un immediato sorriso nella seconda giornata della fase campionato di Champions League: mercoledì 1 ottobre alle 21 al Maradona si presenterà lo Sporting in quello che rischia di diventare già uno snodo cruciale per continuare a sognare la qualificazione alla fase successiva. Le probabili formazioni. Napoli (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Spinazzola, Beukema, Juan Jesus, Gutierrez; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Hojlund. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
