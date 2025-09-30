Si avvicina il secondo impegno stagionale di Champions League per il Napoli, che dopo la sconfitta all’esordio contro il Manchester City si prepara a sfidare lo Sporting Lisbona. Il match è in programma mercoledì 1 ottobre, alle 21:00, allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Il calendario di Champions del Napoli. Dopo la sfida con lo Sporting Lisbona, il Napoli affronterà il PSV Eindhoven in trasferta, l’Eintracht Francoforte e il Qarabag in casa, e poi si sposterà di nuovo fuori per giocare contro Benfica e Copenaghen, prima di ricevere il Chelsea al Maradona. Un imprevisto per lo Sporting. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

© Napolissimo.it - Napoli-Sporting Lisbona, tutto quello che c’è da sapere: orario, TV, streaming e formazioni