Napoli-Sporting Lisbona tutto quello che c’è da sapere | orario TV streaming e formazioni

Napolissimo.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si avvicina il secondo impegno stagionale di Champions League per il Napoli, che dopo la sconfitta all’esordio contro il Manchester City si prepara a sfidare lo Sporting Lisbona. Il match è in programma mercoledì 1 ottobre, alle 21:00, allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli.   Il calendario di Champions del Napoli. Dopo la sfida con lo Sporting Lisbona, il Napoli affronterà il PSV Eindhoven in trasferta, l’Eintracht Francoforte e il Qarabag in casa, e poi si sposterà di nuovo fuori per giocare contro Benfica e Copenaghen, prima di ricevere il Chelsea al Maradona. Un imprevisto per lo Sporting. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

napoli sporting lisbona tutto quello che c8217232 da sapere orario tv streaming e formazioni

© Napolissimo.it - Napoli-Sporting Lisbona, tutto quello che c’è da sapere: orario, TV, streaming e formazioni

In questa notizia si parla di: napoli - sporting

Dove vedere in tv Napoli-Sporting Lisbona, Champions League calcio: orario, programma, streaming

Sorteggio Champions LIVE – Le avversarie del Napoli: ci sono Chelsea, City, Benfica, Eintracht, Sporting e Psv

Napoli, biglietti in vendita per Pisa, Sporting e Genoa

napoli sporting lisbona tuttoCaos prima di Napoli-Sporting: salta tutto - Dopo la sconfitta con il Milan il Napoli di Antonio Conte si appresta ad affrontare lo Sporting Lisbona in Champions League ... Come scrive calciomercato24.com

napoli sporting lisbona tuttoDove vedere Napoli-Sporting Lisbona del 1 Ottobre 2025 in TV e streaming? - Il Napoli debutta in casa in Champions League contro lo Sporting Lisbona, dopo due sconfitte. Riporta tech.everyeye.it

Cerca Video su questo argomento: Napoli Sporting Lisbona Tutto