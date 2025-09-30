Napoli-Sporting Lisbona Champions League 01-10-2025 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici
Il Napoli va a caccia di una reazione dopo il ko contro il Milan e spera di ottenerla in Champions League, dove deve ospitare lo Sporting Lisbona al Maradona. La formazione partenopea è reduce da una serie di gare non proprio all’altezza, a partire dal debutto nella massima competizione europea col ko contro il Manchester . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
In questa notizia si parla di: napoli - sporting
Dove vedere in tv Napoli-Sporting Lisbona, Champions League calcio: orario, programma, streaming
Pronostico Napoli-Sporting CP: i numeri confortano Conte
Sorteggio Champions LIVE – Le avversarie del Napoli: ci sono Chelsea, City, Benfica, Eintracht, Sporting e Psv
?#Sporting Lisbona, niente conferenza stampa a Napoli per la Champions: ecco perché è saltata - X Vai su X
L'Eav ha comunicato che in occasione della partita di Champions League tra Napoli e Sporting Lisbona, in programma mercoledì 1 ottobre, saranno disposti dei prolungamenti degli orari di servizi ferroviari sulla tratta Montesanto-Bagnoli e dei treni straordinar - facebook.com Vai su Facebook
Dove vedere in tv Napoli-Sporting Lisbona, Champions League calcio: orario, programma, streaming - Si torna nuovamente in campo per il secondo turno della League Phase di Champions League, ultimo impegno prima della prossima sosta che lascerà spazio ... Scrive oasport.it
Probabili formazioni Napoli-Sporting Lisbona: chi gioca titolare e le ultime su De Bruyne, Meret, Milinkovic-Savic, Olivera, Spinazzola e Trincao - Il Napoli ospita lo Sporting Lisbona nella seconda giornata della League Phase di Champions League: le scelte di formazione dei due allenatori per la sfida del 'Maradona'. Segnala goal.com