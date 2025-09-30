Napoli – Sporting l’annuncio non lascia dubbi | l’ha detto davvero

Spazionapoli.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dichiarazioni significative in vista della sfida valida per la seconda giornata di Champions League. Siamo soltanto al secondo turno della fase campionato di Champions League, ma le partite iniziano già ad avere tanto peso. Non fa eccezione Napoli-Sporting Lisbona, in programma domani sera, con fischio d’inizio alle 21:00, allo stadio Maradona. L’incontro assume le sembianze di uno snodo fondamentale soprattutto per gli azzurri, battuti dal Manchester City al debutto. Più tranquilli i lusitani, che hanno travolto l’esordiente Kairat Almaty e sono reduci da quattro successi di fila tra campionato e Champions. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

napoli 8211 sporting l8217annuncio non lascia dubbi l8217ha detto davvero

© Spazionapoli.it - Napoli – Sporting, l’annuncio non lascia dubbi: l’ha detto davvero

In questa notizia si parla di: napoli - sporting

Dove vedere in tv Napoli-Sporting Lisbona, Champions League calcio: orario, programma, streaming

Sorteggio Champions LIVE – Le avversarie del Napoli: ci sono Chelsea, City, Benfica, Eintracht, Sporting e Psv

Napoli, biglietti in vendita per Pisa, Sporting e Genoa

Cerca Video su questo argomento: Napoli 8211 Sporting L8217annuncio