Arrivano importanti aggiornamenti per il tecnico campione d’Italia e i tifosi azzurri, in vista del delicato match di domani contro lo Sporting Lisbona. Alle ore 21 di domani mercoledì 1 ottobre, il Napoli scenderà in campo al Maradona contro i portoghesi, in una sfida già importante per il cammino azzurro in Champions League. I campioni d’Italia vogliono subito ripartire, dimenticando la sconfitta in campionato contro il Milan. Conte, però, deve valutare diverse situazioni legate agli infortuni e all’emergenza totale in difesa. Ma nelle ultime ore, sono arrivate importanti novità proprio su quest’ultimo aspetto. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli – Sporting, doppia conferma per Conte: i dettagli