La seconda e già decisiva giornata di Champions League è ormai alle porte e, in virtù della sua importanza, il tecnico salentino è pronto a una rivoluzione tattica. Archiviata la cocente e immeritata sconfitta di San Siro, è tempo di concentrare le proprie energie sullo Sporting Lisbona. I portoghesi non verranno a passeggiare e gli azzurri dovranno farsi trovare pronti. Antonio Conte lo sa e, proprio per questo motivo, sta ponderando attentamente le scelte da compiere. Ne va del prosieguo del cammino europeo e dell'umore dello spogliatoio azzurro, alle prese con una stabilizzazione interna molto complessa.

© Spazionapoli.it - Napoli-Sporting, Conte prepara la rivoluzione: attesa una novità a sorpresa