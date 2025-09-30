Napoli – Sporting Conte è sincero | l’annuncio

Le parole dell’allenatore salentino alla vigilia della gara di Champions League con lo Sporting Lisbona. Tra poco più di 24 ore lo stadio Maradona potrà finalmente tornare a urlare a squarciagola “ The Champions “. Sono passati 587 giorni dall’ultima gara europea giocata in casa dal Napoli. Il 21 febbraio 2024, nell’andata degli ottavi di finale di Champions League, gli azzurri pareggiarono 1-1 con il Barcellona. Le cose, da allora, sono decisamente cambiate. Il 10° posto in Serie A di quella stagione è stato ampiamente dimenticato grazie allo straordinario percorso della scorsa annata, conclusa con la conquista del quarto scudetto della storia partenopea. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli – Sporting, Conte è sincero: l’annuncio

In questa notizia si parla di: napoli - sporting

Dove vedere in tv Napoli-Sporting Lisbona, Champions League calcio: orario, programma, streaming

Sorteggio Champions LIVE – Le avversarie del Napoli: ci sono Chelsea, City, Benfica, Eintracht, Sporting e Psv

Napoli, biglietti in vendita per Pisa, Sporting e Genoa

Sporting Lisbona, Rui Borges: «Siamo motivati nell’affrontare il Napoli, non so chi è favorito» Il tecnico a Sport Tv: «Dobbiamo fare una prestazione migliore rispetto l'ultima». Parla anche il difensore Vagiannidis: «Napoli è una città fantastica. I tifosi sono incre - facebook.com Vai su Facebook

Napoli-Sporting CP, Conte: "De Bruyne? Una volta concedi l'errore, due no" #SkySport #SkyUCL #ChampionsLeague - X Vai su X

Verso Napoli-Sporting, Conte archivia il caso De Bruyne - Il caso De Bruyne è già archiviato, il chiarimento di ieri mattina a Castel Volturno ha dato un colpo di spugna alla polemica nata dopo la sostituzione del belga a Milano. Segnala rainews.it

Napoli-Sporting, probabili formazioni e ultime notizie: oggi parlano Conte e Borges - Al Maradona partita importante per i padroni di casa, reduci da due sconfitte nelle ultime tre gare tra campionato e Champions. Riporta ilmattino.it