Napoli rinnovo a sorpresa | blindato fino al 2030

Gli azzurri preparano l’esordio casalingo in Champions, mentre il DS Manna già lavora al futuro: la promessa partenopea rinnoverà a momenti Il Napoli del presente è pronto alla prima di Champions al Maradona: domani arriva lo Sporting Lisbona, test fondamentale per il futuro nella competizione europea. Intanto, però, il club è già concentrato sul mercato. L’obiettivo è quello di dare stabilità a un gruppo di ragazzi che ha trovato la propria identità. E dopo il rinnovo di Politano, un altro azzurro potrebbe vedere il suo contratto esteso fino al 2030. Napoli, altro rinnovo: Vergara firma fino al 2030. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

