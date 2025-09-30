Napoli rinnovo a sorpresa | blindato fino al 2030
Gli azzurri preparano l’esordio casalingo in Champions, mentre il DS Manna già lavora al futuro: la promessa partenopea rinnoverà a momenti Il Napoli del presente è pronto alla prima di Champions al Maradona: domani arriva lo Sporting Lisbona, test fondamentale per il futuro nella competizione europea. Intanto, però, il club è già concentrato sul mercato. L’obiettivo è quello di dare stabilità a un gruppo di ragazzi che ha trovato la propria identità. E dopo il rinnovo di Politano, un altro azzurro potrebbe vedere il suo contratto esteso fino al 2030. Napoli, altro rinnovo: Vergara firma fino al 2030. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
In questa notizia si parla di: napoli - rinnovo
Calciomercato Inter LIVE: il retroscena sul sorpasso sul Napoli per Diouf, Bastoni verso il rinnovo?
Napoli, rinnovo ad un passo: firma e prolungamento
Politano-Napoli, c’è il rinnovo. Conte blinda il suo jolly: i dettagli del contratto - 2 contro il Pisa, il Napoli non si ferma e guarda già al futuro: Matteo Politano ha rinnovato il contratto con il club azzurro fino al 2028. Scrive tuttosport.com
Napoli, contatti per il rinnovo di Callejon - non ha nessuna intenzione di lasciare il club azzurro, tanto che i dirigenti del Napoli hanno ... Lo riporta calciomercato.com