La sconfitta di San Siro brucia, ma non deve gettare nel panico la piazza azzurra. Per questo, è utile fare un confronto con la partenza della passata stagione: ecco cosa emerge. Perdere non piace a nessuno, figuriamoci ad Antonio Conte. Tuttavia, la sconfitta è una parte fisiologica dello sport ed è proprio su di essa che si costruisce la vittoria. Quale migliore esempio della stagione passata, culminata col 4° splendido Tricolore. Il mister fu chiaro: “Se non volete nemmeno soffrire, mi arrendo, la piazza è troppo per me”. Ci sarà da combattere, come si è combattuto la stagione precedente. Non mi credete? E allora, guardiamo i numeri. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, partenze a confronto: emerge un dato che tranquillizza Conte