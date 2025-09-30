Napoli ospita il convegno Sport Ambiente e Salute

Ilblogdigio.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La città partenopea diventa capitale della ricerca clinica e della prevenzione con il convegnoSport, Ambiente e Salute”, in programma mercoledì 8 ottobre presso la Sala Congressi di Villa Doria d’Angri, elegante dimora storica affacciata sul golfo. Un evento che unisce medicina, ricerca e sostenibilità ambientale, con l’obiettivo di portare al centro del dibattito il . Il Blog di Giò. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: napoli - ospita

Champions League, il calendario delle italiane: partenza col botto per Atalanta e Napoli, l’Inter sfida l’Ajax e la Juve ospita il Borussia

Agroalimentare, Palazzo Reale di Napoli ospita 'Campania Mater' per futuro del settore

Ore 14 a Crespellano. La Primavera ospita il Napoli. Fari su Bousnina

napoli ospita convegno sportCorriere dello Sport chiude il suo Centenario a Napoli: una serata speciale al Teatro San Carlo - Un talk condotto dal direttore Ivan Zazzaroni che dialogherà con alcuni dei protagonisti dello sport italiano ... corrieredellosport.it scrive

Napoli: Lukaku si cura in Belgio, 'lesione importante' - "Ho sentito ieri sera Lukaku che procede bene il suo iter riabilitativo secondo quelli che erano i tempi prefissati. Scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Napoli Ospita Convegno Sport