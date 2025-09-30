Grande successo per Napoli Musa Live. A Piazza del Plebiscito, davanti a 11 mila persone, si sono esibiti diversi artisti per celebrare i 2500 anni del capoluogo partenopeo. Scopriamo insieme chi è salito sul palco. Napoli Musa Live, da Rocco Hunt a Serena Autieri: chi si è esibito. Lunedì 29 settembre 2025 si è tenuto a Napoli il Napoli Musa Live. L’evento, gratuito, ha registrato in pochissime ore il tutto esaurito segno che Napoli non è stanca dei tanti concerti di questi giorni che si sono tenuti in Piazza del Plebiscito. A organizzarlo è stato il Comitato Nazionale Neapolis 2500, istituito congiuntamente dal ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dal ministero della Cultura. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Napoli Musa Live, grande successo per il concerto che celebra i 2500 anni di Napoli: un inno alla città con Gigi D’Alessio, Sal Da Vinci, Serena Autieri e Rocco Hunt