Napoli Juan Jesus suona la carica per lo Sporting | il monito
Il brasiliano ha rilasciato un’intervista alla vigilia del match di Champions, facendo chiarezza su alcuni aspetti degli ultimi giorni. Domani sera torna la Champions League per il Napoli, che sfiderà lo Sporting Lisbona al Maradona. Conte arriva a questo match con tanti dubbi di formazione e poche conferme. Tra le conferme, però, sicuramente c’è Juan Jesus, che ha rilasciato un’intervista, sottolineando la partita di domani e non solo. “Dobbiamo reagire”, Juan Jesus non le manda a dire: le parole del brasiliano. Una sconfitta contro il Milan, che ha lasciato il segno. Sono solo alcuni dei temi che il brasiliano ha affrontato durante l’intervista rilasciata ai microfoni di Sky Sport. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
In questa notizia si parla di: napoli - juan
Juan Jesus: “Speriamo di scrivere ancora la storia del Napoli insieme, Conte ti insegna a non mollare”
Napoli, Juan Jesus: "Abbiamo l'obbligo di provare a difendere lo scudetto"
Politano e Juan Jesus, Napoli riparte dalla consapevolezza: «Con Conte si può sognare»
SKY - Champions, Napoli, Juan Jesus: "La squadra è tranquilla, bisogna reagire" https://ift.tt/AJ6TtxN - X Vai su X
#JuanJesus: “Nelle vittorie e nelle sconfitte conta restare squadra” https://www.napolicalcionews.it/news-calcio-napoli/Juan-Jesus--%E2%80%9CNelle-vittorie-e-nelle-sconfitte-conta-restare-squadra%E2%80%9D-143056.aspx #Napoli - facebook.com Vai su Facebook
Juan Jesus presenta lo Sporting: "Molto offensivi, davanti ruotano questi elementi…" - Juan Jesus, difensore del Napoli, ha presentato la sfida in Champions League di domani, sofferandosi sui rivali dello Sporting Lisbona in conferenza stampa: "E' una squadra molto ... Lo riporta tuttonapoli.net
Napoli, Juan Jesus: "De Bruyne? Vedo che c'è un po' di polemica, ma non influisce sul gruppo" - Il difensore del Napoli Juan Jesus, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con lo Sporting CP, ha parlato anche della polemica nata. Da tuttomercatoweb.com