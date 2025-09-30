Napoli Juan Jesus | In Champions 3 punti per ripartire anche in serie A

Anteprima24.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 2 minuti “ Più punti fai, più sei tranquillo in questa nuova Champions. E’ importante vincere perché abbiamo già perso a Manchester ma se d’ora in avanti facciamo 13-14 punti possiamo andare avanti. I tre punti ti danno anche fiducia, lo sappiamo che è un cammino lungo e all’ultima abbiamo il Chelsea in un match difficile a cui vogliamo arrivare sereni”. Alla vigilia della sfida di Champions contro lo Sporting Lisbona – domani sera al Maradona – è Juan Jesus a delineare gli obiettivi del Napoli in Champions League. Il centrale brasiliano parla della situazione nello spogliatoio dopo l’episodio di nervosismo che ha visto protagonista De Bruyne dopo la sua sostituzione col Milan, e anche dell’impegno di dover giocare ogni tre giorni: “ Non so cosa sia successo – ha detto rispetto al gesto polemico del belga – vedo che c’è un po’ di polemica, ma questo non influisce sulla squadra che è pronta a ripartire. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

napoli juan jesus in champions 3 punti per ripartire anche in serie a

© Anteprima24.it - Napoli, Juan Jesus: “In Champions 3 punti per ripartire anche in serie A”

In questa notizia si parla di: napoli - juan

Juan Jesus: “Speriamo di scrivere ancora la storia del Napoli insieme, Conte ti insegna a non mollare”

Napoli, Juan Jesus: "Abbiamo l'obbligo di provare a difendere lo scudetto"

Politano e Juan Jesus, Napoli riparte dalla consapevolezza: «Con Conte si può sognare»

napoli juan jesus championsNapoli, Juan Jesus: "Sporting molto offensivo. Diamo fastidio, vista esultanza Milan?" - Alla vigilia della gara di Champions League contro lo Sporting Lisbona, in programma domani sera al Maradona, il difensore del Napoli Juan Jesus interverrà. Riporta tuttomercatoweb.com

napoli juan jesus championsNapoli, Juan Jesus: "Sporting molto offensivo, ma ci servono i tre punti" - Alla vigilia della gara di Champions League contro lo Sporting Lisbona, in programma domani sera al Maradona, il difensore del Napoli Juan Jesus interverrà. Secondo tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Napoli Juan Jesus Champions