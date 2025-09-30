Napoli Juan Jesus | In Champions 3 punti per ripartire anche in serie A
Tempo di lettura: 2 minuti “ Più punti fai, più sei tranquillo in questa nuova Champions. E’ importante vincere perché abbiamo già perso a Manchester ma se d’ora in avanti facciamo 13-14 punti possiamo andare avanti. I tre punti ti danno anche fiducia, lo sappiamo che è un cammino lungo e all’ultima abbiamo il Chelsea in un match difficile a cui vogliamo arrivare sereni”. Alla vigilia della sfida di Champions contro lo Sporting Lisbona – domani sera al Maradona – è Juan Jesus a delineare gli obiettivi del Napoli in Champions League. Il centrale brasiliano parla della situazione nello spogliatoio dopo l’episodio di nervosismo che ha visto protagonista De Bruyne dopo la sua sostituzione col Milan, e anche dell’impegno di dover giocare ogni tre giorni: “ Non so cosa sia successo – ha detto rispetto al gesto polemico del belga – vedo che c’è un po’ di polemica, ma questo non influisce sulla squadra che è pronta a ripartire. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
