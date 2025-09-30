Napoli Juan Jesus | Avete visto come esultava il Milan? Noi siamo la squadra da battere

2025-09-30 12:11:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Calciomercato.com: Alla vigilia della gara con lo Sporting Lisbona il difensore torna sul ko con i rossoneri: “Non c’è stato nessun dominio rossonero” Due giorni dopo la sconfitta del Napoli contro il Milan, il difensore azzurro Juan Jesus è tornato a parlare della partita di San Siro. In occasione della conferenza stampa alla vigilia della gara di Champions League contro lo Sporting Lisbona, il brasiliano ha detto: “ Siamo la squadra da battere. Guardate il Milan come esulta a fine partita, vuol dire che abbiamo dato fastidio a un po’ di gente. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

