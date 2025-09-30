Napoli ira-De Bruyne? Cosa gli farà Conte | soffiata di Quagliarella
La stilettata e le urla di Kevin De Bruyne dopo la sostituzione contro il Milan agita e non poco le acque del Napoli. Il gesto plateale con cui il giocatore ha espresso tutto il suo nervosismo per il cambio nel momento più intenso del match quando il Napoli era con i flap aperti per agganciare il Milan è destinato ad avvelenare l'ambiente partenopeo. Il tecnico, Antonio Conte, a fine partita ha subito messo le cose in chiaro: "Spero la reazione sia dovuta alla sconfitta, altrimenti ha trovato la persona sbagliata". Parole pesantissime che sono un macigno nello spogliatoio e sul campione belga arrivato dal City. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: napoli - bruyne
Napoli, esordio De Bruyne: arriva il messaggio social
Come è stato l'esordio di De Bruyne nell'amichevole Napoli-Arezzo
Napoli, arriva De Bruyne: attesa per l'arrivo a Castel Volturno
Napoli, perché Conte e De Bruyne devono fare subito pace. L’uno ha bisogno dell’altro e viceversa. Un chiarimento che s’impone nel superiore interesse dei campioni d’Italia. #debeuyne #AntonioConte #sacnapoli #milannapoli #CorrieredelloSport - facebook.com Vai su Facebook
Napoli, Conte-De Bruyne ai ferri corti? Così il belga diventa un problema... #debruyne #conte #napoli - X Vai su X
Napoli, Quagliarella anticipa cosa farà Conte a De Bruyne, retroscena sul cambio e post del belga - De Bruyne protagonista a San Siro con gol dal dischetto da leader ma i troppi errori del belga hanno spinto Conte a sostituirlo al 72' scatenando una bufera post Milan- Scrive sport.virgilio.it
De Bruyne, per il Napoli più un problema che una soluzione: cosa c'è dietro la reazione al cambio - Il belga ha segnato tre reti nelle prime 5 giornate di campionato ma continua ad essere un corpo estraneo. Da repubblica.it