La stilettata e le urla di Kevin De Bruyne dopo la sostituzione contro il Milan agita e non poco le acque del Napoli. Il gesto plateale con cui il giocatore ha espresso tutto il suo nervosismo per il cambio nel momento più intenso del match quando il Napoli era con i flap aperti per agganciare il Milan è destinato ad avvelenare l'ambiente partenopeo. Il tecnico, Antonio Conte, a fine partita ha subito messo le cose in chiaro: "Spero la reazione sia dovuta alla sconfitta, altrimenti ha trovato la persona sbagliata". Parole pesantissime che sono un macigno nello spogliatoio e sul campione belga arrivato dal City. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Napoli, ira-De Bruyne? "Cosa gli farà Conte": soffiata di Quagliarella