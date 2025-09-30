Napoli il Questore emette 12 Daspo | misure da 1 a 6 anni contro tifosi violenti e pregiudicati

Provvedimenti dopo episodi di risse, oltraggi, uso di fumogeni e reati gravi: tra i destinatari anche soggetti legati alla criminalità organizzata. Il Questore di Napoli ha adottato 12 provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive (DASPO), istruiti e predisposti dalla Divisione Polizia Anticrimine della Questura. Nello specifico, un provvedimento della durata di 5 anni è stato adottato nei confronti di un 21enne che, al termine dell’incontro di calcio Turris-Sorrento dello scorso 26 gennaio, disputatosi presso lo stadio “A. Liguori” di Torre del Greco, aveva preso parte ad una rissa che ha visto contrapporsi tifosi appartenenti a due frange del tifo organizzato della locale squadra di calcio. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

