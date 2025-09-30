Napoli era irreperibile da agosto | scovato era nascosto nell' armadio

Un 23enne di Giugliano in Campania, ai domiciliari, tentava di sfuggire al blitz dei carabinieri. Trasferito in carcere. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

