Napoli era irreperibile da agosto | scovato era nascosto nell' armadio

Un 23enne di Giugliano in Campania, ai domiciliari, tentava di sfuggire al blitz dei carabinieri. Trasferito in carcere.

