napoli emergenza difesa anche contro lo sporting ma possono rientrare spinazzola e olivera corsport

L’emergenza difesa del Napoli non è finita ma almeno in Champions potrebbero rientrare Spinazzola e Olivera che oggi sosterranno il provino per capire se potranno essere convocati per il match di domani sera. Scrive il Corriere dello Sport con Fabio Tarantino: Conte spera di recuperare Spinazzola e Olivera per la partita di domani contro lo Sporting Lisbona per l’esordio al Maradona in Champions League dopo il ko dell’Etihad. Oggi proveranno a tornare in campo per capire se potranno farcela a rientrare nell’elenco dei convocati e anche a giocare. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

