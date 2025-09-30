Napoli e lo sport protagonisti con il Fight for Naples più di 1.500 presenze al palaeden di Edenlandia

Grande successo per il Fight For Naples (F4N) l'evento creato dalla Società Sportiva Pro Fighting Napoli Club, organizzato insieme a Edenlandia, patrocinato dal Comune di Napoli e dal Coni, con il sostegno della Federazione Pugilistica Italiana (FPI) e della Federkombat.

