Napoli e il cambio modulo Conte ha ammesso una soluzione

Una conferenza stampa in cui sono state dette tante cose, tra cui una notizia legata ad una possibile scelta, che il tecnico campione d’Italia, potrebbe adottare contro lo Sporting Lisbona. Tra poco più di 24 ore, il Napoli tornerà a disputare la Champions League al Maradona contro lo Sporting Lisbona, in un match che potrebbe già dire tanto sul percorso europeo degli azzurri. I campioni d’Italia vogliono subito ripartire, archiviando immediatamente la sconfitta contro il Milan Antonio Conte, però, arriva a questo match con poche conferme e tanti dubbi, con calciatori assenti o squalificati. Un’emergenza totale, così come avvenuto a Milano, con praticamente soli tre calciatori di ruolo tra i difensori totale. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli e il cambio modulo, Conte ha ammesso una soluzione

In questa notizia si parla di: napoli - cambio

Mazzette al dirigente di tre Comuni tra Napoli e Caserta in cambio di appalti: 11 indagati

Shaila Gatta, flirt con Folorunsho del Napoli: “Ne cambio sei a settimana”

LIVE – Napoli-Brest 0-2: primo cambio per gli azzurri

Il belga era uscito stizzito al cambio durante Milan-Napoli ? https://bit.ly/3IOGIwW #SportMediaset - facebook.com Vai su Facebook

?#Napoli: #DeBruyne stizzito dopo il cambio con il #Milan, la situazione - X Vai su X

Napoli, Conte vara il cambio modulo: chi sale e chi scende al fantacalcio - Alla vigilia della sfida in Champions League contro lo Sporting Lisbona, mister Conte è ... Da fantamaster.it

Conte pensa solo a Napoli-Sporting “De Bruyne caso chiuso” - 2 minuti per la lettura NAPOLI (ITALPRESS) – “Se analizziamo bene tutte le squadre che fanno la competizione europea è inevitabile, avendo più partite, di avere degli infortuni in virtù del fatto che ... Lo riporta quotidianodelsud.it