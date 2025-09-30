Napoli De Bruyne va sacrificato? Un limite tattico potrebbe renderlo un problema

Nonostante il gol su rigore a San Siro contro il Milan, Kevin De Bruyne potrebbe già essere un problema per il Napoli. Negli automatismi di Conte, il belga fatica a incidere come vorrebbe, nonostante le sue indiscusse qualità tecniche. Nell'ultima puntata de La Tripletta (guarda l'episodio completo) abbiamo analizzato un limite tattico dell'ex Manchester City. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Napoli, De Bruyne va sacrificato? Un limite tattico potrebbe renderlo un problema

De Bruyne-Napoli, è già finita: Conte ha deciso in vista di gennaio - Quella che doveva essere una storia d’amore incredibile si sta trasformando in una delle più controverse degli ultimi anni. Segnala calciotoday.it

Hojlund e De Bruyne, doppia grana per il Napoli di Conte: la Champions per debellare le tossine - L’insofferenza del belga ancora sostituito e il rendimento del danese impongono una riflessione. Da tuttosport.com