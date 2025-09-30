Napoli Conte tra infortuni e caso De Bruyne | Tutto chiarito Ora testa allo Sporting

Il tecnico prepara la sfida di Champions contro i portoghesi: difesa ridotta all’osso, ma il gruppo resta al centro del progetto. La vigilia di Napoli-Sporting Lisbona è segnata da due temi caldi: la lunga lista di infortuni e la sostituzione mal digerita da Kevin De Bruyne a San Siro. Antonio Conte però non fa drammi e nella conferenza stampa alla vigilia del match ha tracciato la rotta. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. 🔗 Leggi su Sportface.it

In questa notizia si parla di: napoli - conte

Affare Napoli, è ufficiale: che colpo per Conte

Il Napoli ora vende, sorpresa Conte: addio al big a cifra stracciata

Il file di Napoli a Noa Lang e Conte continua a creare la sua super squadra

#Conte: "#Napoli dominante col #Milan. #DeBruyne, patti chiari". Poi il siparietto: "Parlate ora" - X Vai su X

Calciomercato.it. . CASO #DEBRUYNE-#CONTE: COSA STA SUCCEDENDO A #NAPOLI Ecco l'analisi del nostro Leonardo Zullo, inviato per il club azzurro, su quanto avvenuto ieri sera in #MilanNapoli e sui possibili risvolti - facebook.com Vai su Facebook

Conte pensa solo a Napoli-Sporting "De Bruyne caso chiuso" - "Se analizziamo bene tutte le squadre che fanno la competizione europea è inevitabile, avendo più partite, di avere degli infortuni in virtù del fatto che gli allenamenti sono di meno. Come scrive msn.com

Napoli, Conte: "Senza recuperi domani Elmas terzino. De Bruyne? Tutto chiarito" - Alla vigilia della gara di Champions League contro lo Sporting Lisbona, in programma domani sera al Maradona, il tecnico del Napoli Antonio Conte interverrà. Scrive tuttomercatoweb.com