Napoli Conte tra infortuni e caso De Bruyne | Tutto chiarito Ora testa allo Sporting

Sportface.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tecnico prepara la sfida di Champions contro i portoghesi: difesa ridotta all’osso, ma il gruppo resta al centro del progetto. La vigilia di Napoli-Sporting Lisbona è segnata da due temi caldi: la lunga lista di infortuni e la sostituzione mal digerita da Kevin De Bruyne a San Siro. Antonio Conte però non fa drammi e nella conferenza stampa alla vigilia del match ha tracciato la rotta. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. 🔗 Leggi su Sportface.it

