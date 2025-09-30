Napoli Conte non le manda a dire | è successo in conferenza

Il solito Conte chiaro, diretto e senza troppi giri di parole: la sua dichiarazione è un messaggio netto, che non lascia alcun dubbio. Al Maradona domani sera alle ore 21 si riaccenderanno le luci per il tanto atteso ritorno della Champions League nell’impianto di Fuorigrotta. Gli azzurri, reduci dallo scivolo esterno contro il Milan, vogliono subito archiviare anche l’esordio in Europa, dopo la sconfitta amara contro il Manchester City. Una sconfitta che brucia ancora, soprattutto per com’è arrivata, con una partita completamente cambiata dall’espulsione di capitan Di Lorenzo. Proprio il terzino azzurro non sarà disponibile domani contro lo Sporting Lisbona con un Conte in piena emergenza difensiva. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli, Conte non le manda a dire: è successo in conferenza

In questa notizia si parla di: napoli - conte

Affare Napoli, è ufficiale: che colpo per Conte

Il Napoli ora vende, sorpresa Conte: addio al big a cifra stracciata

Il file di Napoli a Noa Lang e Conte continua a creare la sua super squadra

Napoli-Sporting CP, Conte: "De Bruyne? Una volta concedi l'errore, due no" #SkySport #SkyUCL #ChampionsLeague - X Vai su X

Calciomercato.it. . CASO #DEBRUYNE-#CONTE: COSA STA SUCCEDENDO A #NAPOLI Ecco l'analisi del nostro Leonardo Zullo, inviato per il club azzurro, su quanto avvenuto ieri sera in #MilanNapoli e sui possibili risvolti - facebook.com Vai su Facebook

Conte non le manda a dire a De Bruyne: “Ha preso la persona sbagliata..” - Il belga non ha gradito la scelta fatta da Conte e sembra si sia stizzito a fine gara. Scrive internapoli.it

VIDEO | Napoli, Conte punge De Bruyne: “Ha trovato la persona sbagliata” - Antonio Conte, intervenuto in conferenza stampa dopo la sfida tra Milan- Scrive fantamaster.it