Napoli Conte aspetta due risposte in cinque giorni
La sconfitta di San Siro ha interrotto una striscia di sedici risultati utili e ha lasciato l’amaro in bocca. Ma in casa Napoli non c’è tempo per i rimpianti. Antonio Conte ha già resettato tutto e guarda avanti, a cinque giorni che possono già indirizzare la stagione: domani la sfida di Champions con lo Sporting Lisbona, domenica il Genoa. Due partite al Maradona per spazzare via i dubbi e riprendere la marcia. Cancellare le Incertezze. Il ko contro il Milan, sebbene arrivato in piena emergenza difensiva, ha fatto suonare qualche campanello d’allarme. Le disattenzioni difensive, già viste col Pisa, e la difficoltà a concretizzare un dominio di gioco a tratti schiacciante, sono i punti su cui Conte sta martellando. 🔗 Leggi su Napolissimo.it
