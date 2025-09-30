Napoli Conte | A Milano abbiamo dominato! Sporting? E’ una squadra di prima fascia

Antonio Conte, allenatore del Napoli, alla vigilia della gara di Champions League contro lo Sporting Lisbona, in programma domani sera al Maradona, è intervenuto nella sala conferenze dello stadio Diego Armando Maradona per rispondere alle domande della stampa. Queste le sue parole: Il doppio impegno preoccupa per gli infortuni? Cambierà metodologie di allenamento?. "Se analizzi bene, tutte le squadre con le Coppe europee è inevitabile avere più infortuni perché giochi di più mentre gli allenamenti sono sempre di meno. Giocare spesso sottopone i muscoli ad uno stress e non ti alleni, è l'inverso a mio avviso.

