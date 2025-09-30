Napoli arriva l’ufficialità | decisione presa su Hojlund

Ufficiale la notizia, l’attaccante danese è pronto: ecco quando sarà impegnato. Manca sempre meno alla sfida di Champions Leagu e tra Napoli e Sporting Lisbona. Un match che si prospetta entusiasmante e che tiene accesi i riflettori sul momento che gli azzurri stanno vivendo dopo la sconfitta subita in campionato contro il Milan. Protagonista sarà sicuramente Rasmus Hojlund, autore di una rete nelle 4 partite disputate finora con la maglia del Napoli. Hojlund, tuttavia, non sarà protagonista solo con la maglia azzurra. Danimarca, ecco i convocati: c’è Hojlund. È di poco fa la notizia delle convocazioni ufficiali diramate dal commissario tecnico della nazionale danese in vista dei match contro Bielorussia e Grecia previsti per il 9 ed il 12 ottobre. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

