Napoli arriva la squalifica | la decisione del Giudice Sportivo

Batosta del Giudice Sportivo, arrivano due turni di squalifica: il motivo ufficiale. Piove sul bagnato in casa Napoli Primavera. Gli azzurri di mister Dario Rocco sono reduci da cinque sconfitte consecutive in campionato. Dopo la vittoria casalinga contro il Cagliari all’esordio nella massima categoria, gli azzurri hanno incassato 5 sconfitte di seguito, l’ultima fuori casa contro il Cesena per 3-0. Domenica contro la Roma andranno alla ricerca di tre punti fondamentali in chiave salvezza, contro una squadra reduce dalla vittoria casalinga contro il Genoa e in piena lotta playoffs. Napoli Primavera, squalificato Ercolano: il comunicato. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli, arriva la squalifica: la decisione del Giudice Sportivo

