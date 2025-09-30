Napoli arriva la Sneakers Scudetto | ecco dove acquistarla
I campioni d’Italia hanno presentato le scarpe che celebrano la conquista del quarto scudetto della storia partenopea. Mancano poco più di 24 ore a Napoli-Sporting Lisbona, valida per la seconda giornata della fase campionato di Champions League. Un match cruciale per gli azzurri, che devono dimenticare sia il KO contro il Milan sia la sconfitta di Manchester nella gara inaugurale della massima competizione continentale. Ecco perché la sfida con i portoghesi è attesa in maniera febbrile all’ombra del Vesuvio. Nel frattempo, però, il club partenopeo ha deciso di fare un regalo decisamente gradito ai propri tifosi, che domani sera dovranno spingere gli uomini di Antonio Conte verso un successo fondamentale per il cammino europeo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
Il nervosismo di Kevin De Bruyne per la sostituzione in Milan-Napoli è stato affrontato nello spogliato del Napoli. Arriva la decisione del club azzurro.
SSC Napoli, presentate le sneakers Scudetto: disponibili solo in 120 esemplari - Un prodotto realizzato in sole 120 repliche per celebrare la vittoria del quarto scudetto conquistato ... Secondo msn.com
UFFICIALE – La SSC Napoli presenta le sneakers scudetto - La SSC Napoli è lieta di annunciare il lancio delle Sneakers Scudetto Limited Edition, realizzate in soli 120 esemplari per ... Si legge su ilnapolionline.com