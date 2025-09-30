Napoli arriva la Sneakers Scudetto | ecco dove acquistarla

Spazionapoli.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I campioni d’Italia hanno presentato le scarpe che celebrano la conquista del quarto scudetto della storia partenopea. Mancano poco più di 24 ore a Napoli-Sporting Lisbona, valida per la seconda giornata della fase campionato di Champions League. Un match cruciale per gli azzurri, che devono dimenticare sia il KO contro il Milan sia la sconfitta di Manchester nella gara inaugurale della massima competizione continentale. Ecco perché la sfida con i portoghesi è attesa in maniera febbrile all’ombra del Vesuvio. Nel frattempo, però, il club partenopeo ha deciso di fare un regalo decisamente gradito ai propri tifosi, che domani sera dovranno spingere gli uomini di Antonio Conte verso un successo fondamentale per il cammino europeo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

napoli arriva la sneakers scudetto ecco dove acquistarla

© Spazionapoli.it - Napoli, arriva la “Sneakers Scudetto”: ecco dove acquistarla

In questa notizia si parla di: napoli - arriva

Napoli, esordio De Bruyne: arriva il messaggio social

Napoli, arriva il settimo colpo del mercato estivo. TMW: “Affare da 18 milioni di euro + bonus”

Lookman, è beffa Napoli: arriva l’annuncio social

napoli arriva sneakers scudettoSSC Napoli, presentate le sneakers Scudetto: disponibili solo in 120 esemplari - Un prodotto realizzato in sole 120 repliche per celebrare la vittoria del quarto scudetto conquistato ... Secondo msn.com

napoli arriva sneakers scudettoUFFICIALE – La SSC Napoli presenta le sneakers scudetto - La SSC Napoli è lieta di annunciare il lancio delle Sneakers Scudetto Limited Edition, realizzate in soli 120 esemplari per ... Si legge su ilnapolionline.com

Cerca Video su questo argomento: Napoli Arriva Sneakers Scudetto