Napoli arriva la Sneakers Scudetto | ecco dove acquistarla

I campioni d’Italia hanno presentato le scarpe che celebrano la conquista del quarto scudetto della storia partenopea. Mancano poco più di 24 ore a Napoli-Sporting Lisbona, valida per la seconda giornata della fase campionato di Champions League. Un match cruciale per gli azzurri, che devono dimenticare sia il KO contro il Milan sia la sconfitta di Manchester nella gara inaugurale della massima competizione continentale. Ecco perché la sfida con i portoghesi è attesa in maniera febbrile all’ombra del Vesuvio. Nel frattempo, però, il club partenopeo ha deciso di fare un regalo decisamente gradito ai propri tifosi, che domani sera dovranno spingere gli uomini di Antonio Conte verso un successo fondamentale per il cammino europeo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

