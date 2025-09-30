Napoli ancora in rodaggio meritava il pari col Milan vi è tanta voglia di fare bene contro lo Sporting

Zamboni, Mora, Onofri, Zaccaria, Santacroce e Petrazzuolo sono intervenuti a "NAPOLI MAGAZINE LIVE", su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Questi i loro interventi riportati da GBT: NM LIVE – Zamboni: "Napoli, la squadra è ancora in rodaggio, non credo ci saranno grosse sorprese di formazione contro lo Sporting". NAPOLI – MARCO ZAMBONI, ex difensore del Napoli: "Milan-Napoli? Dispiace per la sconfitta, poteva finire diversamente, se non si sprecavano occasioni.

Avellino in rodaggio, ma basta per piegare la Primavera del Napoli

"Juventus unica imbattuta tra le big. Tutte hanno fatto vedere pregi e difetti, figli di una fase di rodaggio. Troppi isterismi tra i capiscers bianconeri, quasi speranzosi di ripetere l'ammutinamento di un anno fa con Thiago Motta" Graziano Carugo Campi

Rai, Perillo: "Napoli a testa altissima! Difesa decimata e meritava il pari!" - Antonello Perillo, giornalista Rai, tramite un tweet sul suo profilo X ha commentato la sconfitta del Napoli contro il Milan.

Scotto: "Il Napoli meritava il pari. Più che le assenze in difesa, è stato un altro il problema..." - Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, tramite un tweet sul suo profilo X, ha commentato il big match tra Milan e Napoli, terminato sul risultato di 2-