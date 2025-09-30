Napoli ancora in rodaggio meritava il pari col Milan vi è tanta voglia di fare bene contro lo Sporting

Gbt-magazine.com | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Zamboni, Mora, Onofri, Zaccaria, Santacroce e Petrazzuolo sono intervenuti a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Questi i loro interventi riportati da GBT: NM LIVE – Zamboni: “Napoli, la squadra è ancora in rodaggio, non credo ci saranno grosse sorprese di formazione contro lo Sporting”. NAPOLI – MARCO ZAMBONI, ex difensore del Napoli: “Milan-Napoli? Dispiace per la sconfitta, poteva finire diversamente, se non si sprecavano occasioni. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

napoli ancora in rodaggio meritava il pari col milan vi 232 tanta voglia di fare bene contro lo sporting

© Gbt-magazine.com - Napoli ancora in rodaggio meritava il pari col Milan vi è tanta voglia di fare bene contro lo Sporting

In questa notizia si parla di: napoli - rodaggio

Avellino in rodaggio, ma basta per piegare la Primavera del Napoli

napoli rodaggio meritava pariRai, Perillo: "Napoli a testa altissima! Difesa decimata e meritava il pari!" - Antonello Perillo, giornalista Rai, tramite un tweet sul suo profilo X ha commentato la sconfitta del Napoli contro il Milan. Riporta tuttonapoli.net

Scotto: "Il Napoli meritava il pari. Più che le assenze in difesa, è stato un altro il problema..." - Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, tramite un tweet sul suo profilo X, ha commentato il big match tra Milan e Napoli, terminato sul risultato di 2- Segnala tuttonapoli.net

Cerca Video su questo argomento: Napoli Rodaggio Meritava Pari