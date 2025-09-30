Napoli 1943 la nascita della Resistenza | in Sala Giunta si presenta il libro di Pasquale Schiano

Martedì 30 settembre nella Sala Giunta del Comune la presentazione del primo libro sulla Resistenza italiana che nasce a Napoli In occasione dell’ottantaduesimo anniversario delle 4 Giornate martedì 30 settembre 2025 alle 12 nella Sala Giunta del Comune di Napoli in piazza del Municipio sarà presentato il libro Napoli 1943. La nascita della Resistenza di Pasquale Schiano (Guida editori), che è una riedizione aggiornata del primo volume uscito nel 1965 sulle 4 Giornate. Dopo il saluto introduttivo di Maura Striano, assessore all’Istruzione, ne parleranno Piero Antonio Toma – giornalista, scrittore e curatore del libro, Guido D’Agostino – docente universitario, storico e presidente, dell’Istituto Campano per la Storia della Resistenza, Giuseppe Aragno – docente universitario, storico e saggista politico ed entrambi autori delle prefazioni del libro e Nino Daniele – presidente Sezione Anpi – Napoli centro “Antonio Amoretti”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it