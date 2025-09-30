Napoli 1943 la nascita della Resistenza | in Sala Giunta si presenta il libro di Pasquale Schiano
Martedì 30 settembre nella Sala Giunta del Comune la presentazione del primo libro sulla Resistenza italiana che nasce a Napoli In occasione dell’ottantaduesimo anniversario delle 4 Giornate martedì 30 settembre 2025 alle 12 nella Sala Giunta del Comune di Napoli in piazza del Municipio sarà presentato il libro Napoli 1943. La nascita della Resistenza di Pasquale Schiano (Guida editori), che è una riedizione aggiornata del primo volume uscito nel 1965 sulle 4 Giornate. Dopo il saluto introduttivo di Maura Striano, assessore all’Istruzione, ne parleranno Piero Antonio Toma – giornalista, scrittore e curatore del libro, Guido D’Agostino – docente universitario, storico e presidente, dell’Istituto Campano per la Storia della Resistenza, Giuseppe Aragno – docente universitario, storico e saggista politico ed entrambi autori delle prefazioni del libro e Nino Daniele – presidente Sezione Anpi – Napoli centro “Antonio Amoretti”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
In questa notizia si parla di: napoli - nascita
Il Pio Monte della Misericordia celebra il giorno del compleanno di Caravaggio, il 29 settembre, con un progetto innovativo che unisce storia e tecnologia. Hanno scelto così di raccontare in una forma nuova l’arrivo di Michelangelo Merisi a Napoli e la nascita - facebook.com Vai su Facebook
Napoli, morto a 95 anni Aniello Borrelli: fece la Resistenza nella sua Ponticelli - É morto a 95 anni Aniello Borrelli, nel 1943 partecipe alla lotta per la liberazione dall’occupazione tedesca del quartiere Ponticelli, nella zona orientale di Napoli. Segnala ilmattino.it
Salvo D'Acquisto, celebrato a Napoli l'82mo anniversario morte - E' stato celebrato, a Napoli, l'82esimo anniversario del sacrificio del venerabile servo di Dio vicebrigadiere Medaglia d'Oro al Valor Militare "Alla Memoria" Salvo D'Acquisto, eroe della Resistenza i ... Riporta ansa.it