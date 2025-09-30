Musica periodo di successi e grandi impegni per il soprano crossover Julia Burduli

L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Musica, periodo di successi e grandi impegni per il soprano crossover Julia Burduli

In questa notizia si parla di: musica - periodo

Sarah Toscano a Imola in musica: "Un periodo pienissimo, sono felice

Wind Festival 2025 – Hommages Musica e Liberty Sabato 13 settembre il Parco delle Terme di Boario diventa palcoscenico di un evento speciale: il Wind Festival 2025, con un programma dedicato al periodo Liberty, di cui il Parco è un magnifico esempi - facebook.com Vai su Facebook

Zucchero, il ricordo del bullismo e il periodo buio dopo la separazione: “Un inferno” - Zucchero compie 70 anni: una carriera costellata di palchi e momenti difficili tra bullismo e la separazione dalla prima moglie ... Riporta dilei.it

Loretta Goggi, 75 candeline. Grandi successi in tv e nella musica («Maledetta primavera»). Un amore infinito per Gianni Brezza e un dolore devastante per la sua scomparsa - La conduttrice, attrice e cantante si sta dedicando alla sua vita privata: ha un legame fortissimo con la sorella Daniela con la quale per anni ha formato un duo artistico molto amato ... Si legge su corriere.it