Musica in Quota | all' Alpe Parpinasca il gran finale dell' edizione 2025

Novaratoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ultimo appuntamento, ancora nel territorio del Parco Nazionale della Val Grande, per l'edizione 2025 di Musica in Quota, che recupera l'unico concerto cancellato per maltempo. Domenica 5 ottobre alle ore 11.30 gli appassionati della musica per chitarra non potranno mancare al Guitar Atelier. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: musica - quota

Musica in Quota riparte dal Lago Maggiore: sul Monte Carza arriva la Tequila Band

Passeggiata in quota e musica con Francesco Gabbani

Musica in Quota sale al Lago Panelatte con il concerto di "Accordi Disaccordi"

Musica in Quota: all'Alpe ad Vèl penultima tappa con i Boira Fusca - Domenica 28 settembre il festival Musica in Quota torna nel territorio selvaggio della Val Grande, con l'attesa esibizione dei Boira Fusca. Come scrive novaratoday.it

'Musica in Quota', undici concerti sulle Alpi del Vco - Ossola, taglia il traguardo dei diciotto anni di storia con un programma di undici concerti, tra il 26 ... Si legge su ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Musica Quota Alpe Parpinasca